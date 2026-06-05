元ＡＫＢ４８で女優の前田敦子が４日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）に出演。自身に対する周囲の反応を明かした。ＡＫＢ４８時代は長らくセンターとして活躍した前田にＭＣの山里亮太が「あっちゃんは『端の方でキラキラ輝くものを遠くで見て、そこに入ることもできない経験はないでしょ？」と尋ねた。すると前田は「私、怖がられるんですよ」とポツリ。山里は「あ、そっか」と納得。