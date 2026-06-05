◆米大リーグレッドソックス２―８オリオールズ（４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が本拠のオリオールズ戦、４試合ぶりのベンチスタートとなり、最後まで出番なく６試合ぶりの欠場となった。前夜のオリオールズ戦は１安打２四死球と３出塁して勝利に貢献したものの、この日のオリオールズの先発が左腕のＴ・ロジャーズだったことで右打ちの捕手Ｃ・ウォンが