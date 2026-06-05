堀厩舎の2頭は午前8時半過ぎにWコースへ。ルクソールカフェは単走で4F52秒2〜1F11秒8（馬なり）。堀師は「2週前の時点でほぼ仕上がっていた。微調整で十分過ぎるぐらいで、息もいいし、仕上がりは良好」と状態を伝える。サクラトゥジュールは佐々木を背に馬なり単走で4F53秒2〜1F11秒7。同師は「もう少しコントロールできていれば良かったが、難しい馬なので仕方ない。能力をしっかり出せれば十分に通用するので、折り合えるか