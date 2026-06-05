2頭出し橋口厩舎のセイウンハーデスは坂路で4F52秒6〜1F12秒1の好時計。シャープな脚さばきが光った。橋口師は「馬なりの指示でサッと。リラックスして最後の反応も良かった」とうなずく。昨年のエプソムCは1分43秒9のレコードV。「今は以前より短い距離にシフトしている感じ。東京は得意ですし、時計勝負になっても馬場が渋っても対応できるので楽しみ」と力を込めた。