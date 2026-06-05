菅原明良（25）が今週末の騎乗後、海外で武者修行に励む。フランスへ渡った後、オーストラリアに移動。メルボルンを拠点に騎乗する。「年内いっぱいを予定しています。メルボルンC（11月3日、フレミントン）に乗ることが大目標」と意気込む。安田記念は今年の国内G1最後の騎乗になることが濃厚。昨年スワンSを制したオフトレイルとのコンビで挑む。鞍上は「変わらずいい雰囲気。東京は距離やペース、コース形態を考えても、た