「広島２−５日本ハム」（４日、マツダスタジアム）右翼席最前列に白球が吸い込まれた。雨が降る中、広島・森翔平投手はマウンドに立ち尽くした。最も避けなければならなかった長打。４番・レイエスに浴びた一発で、試合は振り出しに戻った。１−０の六回１死。外角へのツーシームがわずかに甘くなった。長距離砲は、それを見逃してはくれない。昨季対戦では３打数３安打と打ち込まれた。登板前、「去年、３本も打たれている