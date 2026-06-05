JRAは4日、安田記念出走馬の調教後馬体重を発表した。海外遠征帰りのガイアフォースは504キロ。2走前のマイルCSが502キロ、東京への輸送がありほぼ同じか微減で出られそう。トロヴァトーレの4キロ増は理想的な数字だ。