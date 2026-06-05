◇ナ・リーグパドレス4−6フィリーズ（2026年6月4日フィラデルフィア）パドレスの松井裕樹投手（30）が4日（日本時間5日）、敵地でのフィリーズ戦に0−2の5回途中から2番手で救援登板。けん制悪送球で追加点を奪われたが、1イニングを無安打1四球2三振の無失点で防御率は0・54となった。チームは敗れ、5連敗となった。松井は5回、0−2とリードを広げられ、なおも無死二塁とされた場面でマウンドに上がった。先頭の1番・