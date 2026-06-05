「広島２−５日本ハム」（４日、マツダスタジアム）広島が雨中の激闘に敗れた。延長十二回に塹江が２死一、二塁のピンチを招くと、代わった益田が山県と万波に適時打を浴び、力尽きた。借金は今季ワーストタイの１２に膨らんだが、サンドロ・ファビアン外野手（２８）が１軍復帰後初アーチとなる先制の３号ソロを放った。復活を告げる快音がマツダに響いた。苦しむファビアンにようやく笑顔が戻る。ダイヤモンドを軽やかな足