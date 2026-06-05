フジテレビ本社屋にて7月25日から8月23日までの30日間にわたり開催される新たなリアルイベント「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜」の参加番組・コンテンツの一部が発表となった。【写真】大人から子どもまで楽しめる！「お台場ファンライジング」コンテンツがずらり25F球体展望室 はちたまでは、新作映画『踊る大捜査線 N.E.W.』公開記念イベント『踊る大捜査線 THE MUSEUM 〜「踊る」の歴史を