サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）に臨む日本代表は３日、事前合宿地のメキシコ・モンテレで初練習を行った。初のＷ杯となるＦＷ塩貝健人（２１）＝ウォルフスブルク＝は、初日からミニゲームでゴールを奪うなど、キレのある動きで猛アピール。Ｗ杯仕様の新ヘアスタイルで乗り込んだ、怖いもの知らずのワンダーボーイは「この髪形でかましてやろうかな」と祭典での大暴れを誓った。パーマがかかった白色メッシュ入