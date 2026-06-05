【競馬人生劇場・平松さとし】国枝栄元調教師が小島茂之厩舎の厩務員になることが発表され、競馬ファンを驚かせた。JRA最多の芝G19勝を誇るアーモンドアイなど、数々の名馬を育て上げた伯楽が初めてG1を制したのは1999年のスプリンターズS（G1）。ブラックホークでの優勝劇だった。同馬は翌00年の同レースも3着に好走すると、01年の高松宮記念（G1）でも2着。スプリント戦線に欠かせない存在となった。そんなブラックホークが0