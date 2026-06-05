昨年の覇者メイショウタバル（牡5＝石橋）は太宰（レースは武豊）を背にCWコース単走追い。直線に入って気合をつけ、残り1Fからビッシリ攻めた。6F80秒8〜1F11秒1と上々の時計をマーク。石橋師は「予定通り。（太宰）啓介も“先週より動きが良くなっている”と言っていた。少しモタモタしているように見えたけど、これで変わってくると思う」と理想通りの上昇カーブを描いていることを強調した。