◇男子ゴルフツアーBMWツアー選手権森ビル杯第1日（2026年6月4日茨城県宍戸ヒルズCC＝7431ヤード、パー70）1Wの平均飛距離315ヤード超の飛ばし屋、出利葉が66で今季最高の2位につけた。強風の影響を受けにくい、高さを抑えた球を多用してコースを攻略し「しっかりイメージしてプレーできた」とうれしそうに話した。福岡県出身でツアー参戦3年目の25歳。師匠と慕うシニアプロの高橋竜彦が06年に制した大会だけに「僕も