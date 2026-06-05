◇男子ゴルフツアーBMWツアー選手権森ビル杯第1日（2026年6月4日茨城県宍戸ヒルズCC＝7431ヤード、パー70）メジャー第2戦が開幕し、ツアー1勝の阿久津未来也（31＝フリー）が6バーディー、1ボギーの65をマークして5アンダーで単独首位発進した。選手会長として史上6人目のメジャー制覇、昨年のミズノ・オープン以来のツアー2勝目を目指す。史上初の大会連覇を狙う蝉川泰果（25＝アース製薬）は2打差の7位発進となった。