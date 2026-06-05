▼コスモキュランダ（加藤士師）悪い馬場でもいい時計で走れたし、力強い感じで良かった。納得できる仕上がり。▼シェイクユアハート（古川吉）先週、今週と乗って確実に状態は上がっている。▼シンエンペラー（岡助手）時計も出ているし、いい負荷がかかっている。前走は遠征帰りと距離もあった。適性距離の今回でどこまでやれるか。▼スティンガーグラス（友道師）前進気勢があって本来の動きになっている。ダイヤモンド