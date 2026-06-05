「競泳・日本選手権」（４日、東京アクアティクスセンター）パンパシフィック選手権（８月、米国）代表の追加選考会を兼ねて行われた。ドーピング違反で４カ月間の資格停止処分を受けていた愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）代表の光永翔音（２０）＝中大＝が、男子５０メートルバタフライを２３秒２８の同タイムで制し、レース後に反省を口にした。同１００メートル平泳ぎは岡留大和（インターナショナルＳＣ）が優勝し、