５月３１日の東京ドーム公演で嵐としての活動を終えた相葉雅紀（４３）が、俳優・大森南朋（５４）と松下奈緒（４１）とトリプル主演するテレビ朝日系ドラマ「大追跡〜警視庁ＳＳＢＣ強行犯係〜Ｓｅａｓｏｎ２」（水曜、後９・００）が７月からスタートすることが４日、分かった。昨年、テレ朝伝統の「水曜９時枠」で放送した同ドラマのシーズン２で、相葉にとっては嵐の活動終了後、最初の連ドラ出演となる。国民的アイドルグ