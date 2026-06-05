◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）東京Ｄの大ビジョンに映し出されたスローモーションにくぎ付けだったティマが、満開の笑顔でバンザイした。１―１の５回先頭で３球目の内角ツーシームをたたいた打球は三遊間へ。１９４センチ、１０６キロの体を弾ませて激走し、遊撃の送球が届くより一瞬早く一塁を駆け抜けた。セーフ判定に相手ベンチはリクエストを要求したが、判定は覆らない。足