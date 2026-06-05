◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）バックスクリーン左に勢いよくボールが飛び込んだ。キャベッジは本塁を踏むと、パンと手をたたき、弓矢ポーズで待ち構える仲間たちに迎えられた。１点を追う２回１死。エスピノーザのスライダーを捉え、打球速度１６５キロの同点１１号ソロを運んだ。「失投を見逃さずにセンターの深いところに運べたので、感触は非常に良かったです」と満面に笑みを