「ファーム・西地区、阪神５−４ソフトバンク」（４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）虎党の歓声に包まれ、新たなスタートを切った。阪神・岡留英貴投手が昨年１０月１７日のフェニックス・リーグ楽天戦（日向）以来の実戦復帰を果たし、１回１安打無失点。最速は１４４キロだった。同点の七回から登板した。淡々と２死までこぎ着けたが、２四球と安打で２死満塁のピンチを背負った。打席にはこの日本塁打を打っていた山川。４