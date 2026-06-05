３日のオリックス戦で危険球退場となった巨人・戸郷翔征投手が４日、練習後に対応。「いち人間として、紅林選手に申し訳なかったです。（練習前に）会えなかったですけど、そういう気持ちでいっぱい」と頭部死球を与えていた紅林に、改めて謝罪の言葉を発した。また、１４球での降板に「チームとして大事な試合だった。何とかチームが勝ってくれたので、すごくうれしかった」と反省を忘れずに、前を向いた。