「巨人２−１オリックス」（４日、東京ドーム）自身の白星にはつながらなかったが、巨人・田中将大投手は１１２球の熱投で７回７安打１失点と試合を作った。昨季日米通算２００勝を挙げた小林と今季初バッテリーを組み、安定感は抜群。七回は志願の続投で「今日リリーフがいつもより少ない状況だったので、何とかそこはいける時に行って、少しでも助けることができたらなっていう思いもあった」とフォア・ザ・チームの精神で