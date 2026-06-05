「巨人２−１オリックス」（４日、東京ドーム）連夜の逆転劇に本拠地が揺れる。またしても八回だった。巨人・泉口友汰内野手がバットを振り抜くと、打球はフェンスに当たる鈍い音を鳴らす。「ベンチを振り返った時に、皆さんすごく喜んでくれていた。それがうれしくて、つい出ちゃいました」。思わず突き上げた拳。３連勝で２位・阪神に１差だ。同点で迎えた八回だった。小林が四球を選ぶと、ベンチも一気に攻勢をかけていく