「ＤｅＮＡ８−７楽天」（４日、横浜スタジアム）劇的すぎる結末にハマスタが揺れた。ＤｅＮＡは同点の九回２死一、二塁。相手の暴投の間に二走・三森大貴内野手が「自分のやれることをやろうって感じで思って、走っていきました」と相手のタッチをかいくぐって本塁に滑り込んだ。アウトの判定もリクエストの結果セーフとなった。最大７点差からの奇跡のサヨナラ勝利。ミラクルの突破口を開いたのは、この日に１軍復帰した牧