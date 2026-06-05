「広島２−５日本ハム」（４日、マツダスタジアム）４時間５１分の雨中の熱戦を制し、日本ハム・新庄剛志監督は苦笑いで思わずふらついた。「すげえ試合でしたね」。９投手をつぎ込む総力戦で執念の連敗阻止だ。苦しんできた男がケリをつけた。同点の延長十二回２死一、二塁から、途中出場の山県秀内野手が左翼線への２点適時二塁打。今季２５打席目の初安打が決勝の一打となり、塁上で思い切り雄たけびをあげた。「今年１年