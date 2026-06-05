ランジェリーブランド「awgu（アウグ）」では、リニューアルを記念した『RENEWAL FAIR FINAL』を2026年6月26日（金）18:00まで開催中です。期間中は店内全品が最大60％OFFとなり、人気シリーズから夏にぴったりのアイテムまで特別価格で購入可能♡さらに、税込6,000円以上のお買い上げで先着160名様にオリジナルタンブラーをプレゼント。毎日を心地よく彩るランジェリーをお得に手に入れられる