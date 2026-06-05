土曜東京5R（芝1600メートル）はスクリプトール（牡＝手塚久、父ミッキーアイル）の気配が目立つ。3日のWコースでの最終追いは大雨で不良馬場と厳しいコンディションの中、馬なりで5F67秒8〜11秒7の好時計をマーク。2勝クラスの古馬と楽に併入した。この時季の2歳馬としては完成度の高さを感じさせる。手塚久師も「ここ2、3週で良くなった。ゲートも速い」と手応え十分だ。