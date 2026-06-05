昨年、世代最初の新馬戦をチュウワカーネギーで制した大久保厩舎は、土曜阪神5R（芝1600メートル）にエコロラーダ（牡、父レイデオロ）を送り出す。坂井が騎乗した最終追いはポリトラックで6F84秒1〜1F12秒0。大久保師は「まだ走るフォームなど定まっているわけではないけど時計は出ているし、心臓もできている。出来はいい」と順調ぶりを伝えた。今年は東京の新馬戦（4R）が先に発走。西の一番星を狙う。