日曜阪神5R（芝1400メートル）で新種牡馬サリオスの産駒クリコキアナ（牝＝谷）が初陣を迎える。木曜の最終追いは、国分恭を背にCWコースで6F88秒0〜1F11秒8を馬なりでマーク。先行した僚馬ピエナオルカ（3歳未勝利）に首差先着した。JRA3勝の母リノキアナも管理した谷師は「まだ体に少し余裕は残るけど、動きはいい。スピードがあるし、ゲートも2歳にしては速い方だと思う。うまく流れに乗りたい」と期待を込めた。