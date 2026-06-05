デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は最後の２０敗投手を取り上げる。◇◇ライオンズ一筋だった東尾修は、福岡時代からチームを支えてきた。かつての強豪西鉄は、選手が八百長にかかわったとされる「球界の黒い霧」事件で弱体化。７３年から「福岡野球株式会社」と体制を改め、球団名は太平洋クラブ・ライオンズに。そして７７年か