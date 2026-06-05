社会人野球第97回都市対抗野球北海道地区2次予選最終日は4日、大和ハウスプレミストドームで行われ、JR北海道硬式野球クラブが2年連続18度目の都市対抗（8月26日開幕、東京ドーム）出場を決めた。敗者復活から勝ち上がった日本製鉄室蘭シャークスとの代表決定戦第1試合に敗れたが、同じ顔合わせで戦った同第2試合を制した。今季から主将を担う大槻龍城は「きつかったですね」と万感の思いをにじませた。苦しい戦いの連続だっ