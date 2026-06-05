「ヤクルト２−５ロッテ」（４日、神宮球場）手は尽くしたが、敗れた。ヤクルトは小島に序盤からきりきり舞いさせられ、７回を３安打１得点に抑え込まれた。２カード連続勝ち越しも逃し、池山隆寛監督は「（小島との対戦で）ヒットがなかなか出なかった」と脱帽した。「基本的に左投手が右打者を苦手にしているという思いが強い」という発想のもと、大胆に打線を組み替えた。１番に今季初めてドラフト１位・松下（法大）を入