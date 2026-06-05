＜全米女子オープン初日◇4日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦いは、現在、第1ラウンドが進行中。午前組の選手がプレーしている。【写真】和風も似合うんです小祝さくらと竹田麗央の振袖姿日本勢は史上最多の23人が出場。16ホールを消化した古江彩佳が、首位と1打差の3アンダー・2位でプレーしている。すでにホールアウトした畑岡奈紗も、2アンダーの上位。桑木志帆、吉