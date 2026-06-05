米歌手マイケル・ジャクソンの半生を描いた映画「Michael/マイケル」（12日公開）のジャパンプレミアが4日、都内で行われ、マイケルのおいで主演に抜てきされたジャファー・ジャクソン（29）と少年時代を演じたジュリアーノ・バルディ（11）が来日した。ジャファーは「日本のファンを愛していたマイケルの映画を分かち合えることは大変光栄。心の底からありがとう」と、偉大な叔父に敬意を払い笑顔。代表曲「スリラー」のプロ