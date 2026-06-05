感染すると胃がんなどのリスクを高めるものの、感染に気づかないことも多いというピロリ菌。その早期発見や対処法について医師に聞いた。 ■ピロリ菌で発症する“萎縮性胃炎” つい最近まで日本人の2人に1人が感染すると言われてきた“ピロリ菌”。 放置すると胃がんなどにつながるリスクが高まる一方で、感染していることに気づかない人も多いという。 ピロリ菌とはどんな菌なのか…消化器やがんについて研究している県労