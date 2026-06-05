◇競泳日本選手権第1日（2026年6月4日東京アクアティクスセンター）8月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）の追加選考会を兼ねて行われた。女子100メートルバタフライではテネシー大留学中の平井瑞希（19＝TOKIOインカラミ）が優勝も派遣標準記録を切れず、代表入りを逃した。平井は2位の池江を0秒51引き離す圧勝も56秒93の派遣標準記録に届かず「期待させた割にはダメで悔しい」と涙目で語った。今年1月に渡米し