6月2日夜、新潟市内の畑で知人の60代女性に対し、馬乗りになって口や首を手で抑えるなどの暴行をした疑いで、79歳の男が逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、新潟市西蒲区に住む無職の男(79)です。 男は6月2日午後8時過ぎ、新潟市西蒲区石瀬の畑で、この畑を所有する知人の60代女性に対し、馬乗りになって口を手で押さえたほか、首を両手で押すなどの暴行をした疑いが持たれています。 被害を受けた女性が家族に「助