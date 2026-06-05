新潟県聖籠町では真っ赤に色づいた特産のサクランボの収穫が始まりました。今年は天候にも恵まれ、生産者は品質・収量ともに手応えを感じているようです。 【記者リポート】 「やわらかな日差しを浴びて、旬を迎えたサクランボがたくさん実っています」 サクランボの収穫作業が始まっているのは、県内有数の産地・聖籠町です。 6月4日は青空のもと、農家が真っ赤に色づいた実を一粒一粒、傷をつけないよう丁寧に摘み取っ