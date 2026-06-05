「阪神２−４西武」（４日、甲子園球場）近畿地方の梅雨入りが発表された中、グラウンドには湿気を含んだ雨が落ちた。阪神は鬼門・交流戦で波に乗れず今季２度目の３連敗。２勝６敗と負けが先行する。甲子園に限れば５連敗。超満員のスタンドから届く声援に、試合後の藤川球児監督は何度も切り替えを強調した。「先発の平良投手も力強いですし、なかなか攻略も難しい投手ではありました。守備陣も素晴らしい守備でしたね」