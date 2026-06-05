◇競泳日本選手権第1日（2026年6月4日東京アクアティクスセンター）男子50メートルバタフライは、ともに日本記録保持者の光永翔音（中大）と田中大寛（キッコーマン）が23秒28の同着で優勝した。禁止物質が含まれるせき止め薬の服用でドーピング違反となり、今年3月4日まで4カ月の資格停止処分を受けたことが判明した光永は、「トップ選手という自覚が足りなかった」と神妙な面持ち。意図的な違反を疑う声も届いているよう