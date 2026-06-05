「阪神２−４西武」（４日、甲子園球場）阪神・西勇輝投手がまた一つ歴史に名を刻んだ。三回、先頭のカナリオをカーブで見逃し三振に。ＮＰＢ史上６１人目、球団では１９７２年・江夏豊以来となる通算１５００奪三振を達成した。プロ１８年目での到達に、「月日がかかりましたけど、クリアできて良かったなとは思ってます」と喜んだ。プロ１年目から、「速いボールもなかったし、変化球がすごい方でもなかった」と振り返る。