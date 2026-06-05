神奈川県警高速隊（資料写真）高速道路の自動料金収受システム（ＥＴＣ）料金を安くするために車種区分を偽ったとして、運送業の５０代の男が電子計算機使用詐欺容疑で神奈川県警に逮捕された事件で、同様の不正が昨年６月以降、神奈川県内外で約３００回繰り返されていたことが関係者への取材で分かった。いずれも同じＥＴＣカードが使われていたといい、県警が男の関与について調べている。男が県警に対し、同業者から手口を教