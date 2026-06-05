大手芸能事務所「オスカープロモーション」と対立中の女優・尾碕真花（２５）は、以前から?辞めたい発言?をしていた。ことの発端は今月１日。尾碕がＳＮＳで５月末をもっての事務所退所を報告すると、オスカーが「現在も契約期間中」と否定。翌２日、尾碕側が「（事務所側に）犯罪に該当し得る行為が確認された」と爆弾投稿すると、オスカー側も即座に「犯罪に該当し得る行為は一切行っていない」と猛反論した。４日には尾碕