ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）と世界スーパーフライ級３団体統一王者ジェシー?バム?ロドリゲス（米国）の対戦計画が浮上するなか、専門家からは両者による試合そのものが?ミスマッチ?との指摘も出ている。元ＯＰＢＦ東洋太平洋バンタム級王者でトレーナーの椎野大輝氏は、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「ＧＡＣＨＩＢＯＸＣＨＡＮＮＥＬ」で、井上とバムのスーパーマッチについて言及。「今の