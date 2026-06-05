米・ＷＷＥ殿堂入りのブル中野（５８）と東京女子プロレスの上福ゆき（３３）が緊急対談した。モデルやグラビアでも活躍している上福は、７日の後楽園大会で荒井優希が保持するプリンセス・オブ・プリンセス王座に初挑戦する。プロレス界の?美魔女代表?が、東京女子屈指の人気?美?レスラーにアンチエイジング＆強さの秘訣を披露。団体最高峰のベルト獲得後には、極悪メイクで登場するＶプランも飛び出した！――先月４日の後楽