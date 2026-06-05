巨人にとっては、１点差の白星以上に意味のある?接近戦勝利?だった。４日のオリックス戦（東京ドーム）に２―１で競り勝ち、同一カード３連勝。首位ヤクルトと２位阪神がそろって敗れたため、３位のままながらそれぞれとの差を２ゲームから１ゲーム、ヤクルトとの差も３・５ゲームから２・５ゲームへ一気に詰めた。橋上監督代行の下で、じわじわと上位の尻尾をつかみ直している。主役は勝ち星こそ付かなかったが、先発の田中将