乾燥大麻を所持し、コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われた「ＤｅｆＴｅｃｈ」Ｍｉｃｒｏ被告（本名・西宮佑騎＝４５）が薬物に手を出した経緯が浮かび上がってきた。Ｍｉｃｒｏ被告は１日、東京地裁であった初公判で大麻を初めて使用したのは「ハタチの時」と供述。海外留学中にホームステイ先の子どもが使用していたことがきっかけだったそう。２００４年以降、使用していなかったが２２年、米国でのフェ