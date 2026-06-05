【モデルプレス＝2026/06/05】2025年7月に放送されたテレビ朝日水曜9時枠『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』の続編となる『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2』が、2026年7月期に放送決定。前作に引き続き、大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒がトリプル主演を務める。【写真】ニノが公開 嵐ラストライブ後の乾杯ショット◆大森南朋・相葉雅紀・松下奈緒「大追跡」シーズン2決定昨年7月、テレビ朝日の水曜9時枠10年ぶりの新シリーズと