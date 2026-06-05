【モデルプレス＝2026/06/05】Adoが、俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の主題歌を担当することが決定。あわせて、本予告と本ポスターが解禁された。【写真】「ブルーロック」Adoの主題歌流れる本予告映像◆Ado、新曲が「ブルーロック」主題歌に本作の主題歌が、Adoの新曲「モンストロ」に決定した。女性ソロアーティスト史上初となる国立競技場でのワンマンLIVEや、日本人アーティスト過去最大